Κατσουρίδης: Πολιτική κρίση και αβεβαιότητα μετά το επίμαχο βίντεο (ηχητικό)

Η δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο την περασμένη Πέμπτη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή της Κύπρου, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή καθηγητή Συγκριτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γιάννο Κατσουρίδη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6.

Όπως εξήγησε, το βίντεο έχει αναταράξει το πολιτικό περιβάλλον, δημιουργώντας μια συνολική κρίση θεσμών, εμπιστοσύνης και αξιών. Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα γεγονότα προκαλεί αβεβαιότητα και καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση των πραγματικών επιπτώσεων τόσο για τους πολιτικούς όσο και για την κοινή γνώμη.

Ο κ. Κατσουρίδης σημείωσε ότι η κοινή γνώμη παρακολουθεί τις προσπάθειες διαχείρισης των γεγονότων, ενώ η πολιτική σκηνή παραμένει ευάλωτη σε νέες εξελίξεις, παρεμβάσεις ή γεωπολιτικές προκλήσεις. Αναφερόμενος στη δήλωση του Προέδρου προς τα κόμματα και τις πιθανές επιπτώσεις ενόψει βουλευτικών, σχολίασε ότι, δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για νέες ή μικρότερες πολιτικές δυνάμεις, επηρεάζοντας την παραδοσιακή ισορροπία.

Ο κ. Κατσουρίδης σημείωσε ότι, είναι ακόμα νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις τελικές συνέπειες στην πολιτική λειτουργία και ενδεχόμενες εκλογικές ανατροπές.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στον Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην «Δεύτερη Ματιά»: