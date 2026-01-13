Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κατσουρίδης: Πολιτική κρίση και αβεβαιότητα μετά το επίμαχο βίντεο (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γιάννος Κατσουρίδης τονίζει τις επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη, στους θεσμούς και στην κοινή γνώμη, ενώ οι εξελίξεις επηρεάζουν και τις πολιτικές ισορροπίες ενόψει εκλογών.

Η δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο την περασμένη Πέμπτη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή της Κύπρου, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή καθηγητή Συγκριτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γιάννο Κατσουρίδη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6.

Όπως εξήγησε, το βίντεο έχει αναταράξει το πολιτικό περιβάλλον, δημιουργώντας μια συνολική κρίση θεσμών, εμπιστοσύνης και αξιών. Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα γεγονότα προκαλεί αβεβαιότητα και καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση των πραγματικών επιπτώσεων τόσο για τους πολιτικούς όσο και για την κοινή γνώμη.

Ο κ. Κατσουρίδης σημείωσε ότι η κοινή γνώμη παρακολουθεί τις προσπάθειες διαχείρισης των γεγονότων, ενώ η πολιτική σκηνή παραμένει ευάλωτη σε νέες εξελίξεις, παρεμβάσεις ή γεωπολιτικές προκλήσεις. Αναφερόμενος στη δήλωση του Προέδρου προς τα κόμματα και τις πιθανές επιπτώσεις ενόψει βουλευτικών, σχολίασε ότι, δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για νέες ή μικρότερες πολιτικές δυνάμεις, επηρεάζοντας την παραδοσιακή ισορροπία.

Ο κ. Κατσουρίδης σημείωσε ότι, είναι ακόμα νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις τελικές συνέπειες στην πολιτική λειτουργία και ενδεχόμενες εκλογικές ανατροπές.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στον Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην «Δεύτερη Ματιά»:

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΙΚΟΡαδιόφωνοΠΟΛΙΤΗΣ 1076ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΣΚΑΝΔΑΛΟΒΙΝΤΕΟVIDEOGATE

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα