Κατσουρίδης: Πολιτική κρίση και αβεβαιότητα μετά το επίμαχο βίντεο (ηχητικό)

Η δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο την περασμένη Πέμπτη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή της Κύπρου, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή καθηγητή Συγκριτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γιάννο Κατσουρίδη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6.
Όπως εξήγησε, το βίντεο έχει αναταράξει το πολιτικό περιβάλλον, δημιουργώντας μια συνολική κρίση θεσμών, εμπιστοσύνης και αξιών. Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα γεγονότα προκαλεί αβεβαιότητα και καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση των πραγματικών επιπτώσεων τόσο για τους πολιτικούς όσο και για την κοινή γνώμη.
Ο κ. Κατσουρίδης σημείωσε ότι η κοινή γνώμη παρακολουθεί τις προσπάθειες διαχείρισης των γεγονότων, ενώ η πολιτική σκηνή παραμένει ευάλωτη σε νέες εξελίξεις, παρεμβάσεις ή γεωπολιτικές προκλήσεις. Αναφερόμενος στη δήλωση του Προέδρου προς τα κόμματα και τις πιθανές επιπτώσεις ενόψει βουλευτικών, σχολίασε ότι, δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για νέες ή μικρότερες πολιτικές δυνάμεις, επηρεάζοντας την παραδοσιακή ισορροπία.
Ο κ. Κατσουρίδης σημείωσε ότι, είναι ακόμα νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις τελικές συνέπειες στην πολιτική λειτουργία και ενδεχόμενες εκλογικές ανατροπές.