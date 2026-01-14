Λύση ζητούν οι Τουρκοκύπριοι, σύμφωνα με δημοσκόπηση - Ποσοστό 53,31% αποδέχεται την συμβίωση με τους Ελληνοκύπριους

Λύση του Κυπριακού επιθυμεί η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα για τον Δεκέμβριο του 2025, με το 36,07% των ερωτηθέντων να θεωρούν αποδεκτή την παραχώρηση εδαφών με αντάλλαγμα την πολιτική ισότητα. Παράλληλα, το 62,2% επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για τη λύση του Κυπριακού ενώ, το ποσοστό όσων θεωρούν αποδεκτή την εκ νέου συμβίωση με τους Ελληνοκύπριους καταγράφηκε στο 53,31%.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με δια ζώσης συνεντεύξεις σε δείγμα 500 ατόμων, τον Δεκέμβριο του 2025 από το «Κέντρο μελετών μετανάστευσης, ταυτότητας και δικαιωμάτων» (CMIRS) είχε ως στόχο να μετρήσει την πολιτική εμπιστοσύνη, την αίσθηση κοινωνικής ασφάλειας, την αυτοπεποίθηση και την αντίληψη ευτυχίας των Τουρκοκυπρίων.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, το CMIRS, διεξάγει τη συγκεκριμένη έρευνα σε τριμηνιαία βάση, παρακολουθεί διαχρονικά τους δείκτες αυτούς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από τις τρέχουσες εξελίξεις.

«Το ποσοστό όσων αποδέχονται παραχώρηση εδαφών με αντάλλαγμα την πολιτική ισότητα είναι 36,07%»

Το 62,2% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για τη λύση του Κυπριακού. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες της λύσης, το ποσοστό όσων θεωρούν αποδεκτή την παραχώρηση εδαφών με αντάλλαγμα την πολιτική ισότητα ανέρχεται στο 36,07%.

Το ποσοστό όσων θεωρούν αποδεκτή την εκ νέου συμβίωση με τους Ελληνοκύπριους καταγράφηκε στο 53,31%, ενώ το ποσοστό αποδοχής μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας ανήλθε στο 79,36%.

«Το ποσοστό όσων θεωρούν αποδεκτή τη συνέχιση του υφιστάμενου συστήματος εγγυήσεων είναι 68,74%»

Το 68,74% των ερωτηθέντων θεωρεί αποδεκτή τη συνέχιση του υφιστάμενου συστήματος εγγυήσεων, ενώ το 54,91% θεωρεί αποδεκτή τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς μηχανισμού ασφάλειας.

Το 91,79% των συμμετεχόντων χαρακτήρισε ανησυχητική την αβεβαιότητα στο Κυπριακό, ενώ το 88,38% αξιολόγησε ως ανησυχητική τη διακοπή ή την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για λύση. Το 70,35% ανησυχεί για την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στο «βόρειο τμήμα της Κύπρου» και το 84,37% για τη στάση των διεθνών παραγόντων.

«Το ποσοστό όσων θεωρούν αποδεκτή την ομοσπονδιακή λύση είναι 79,36% και όσων τη θεωρούν ανησυχητική 52,71%»

Το ποσοστό όσων θεωρούν μια ενδεχόμενη ομοσπονδιακή λύση ανησυχητική ανέρχεται στο 52,71%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη λύση δύο κρατών καταγράφηκε στο 44,08%.

Το 81,17% θεωρεί ανησυχητική τη μακροχρόνια διατήρηση του σημερινού καθεστώτος χωρίς αλλαγές, το 87,17% ανησυχεί για το ενδεχόμενο μελλοντικής αύξησης των απομονώσεων και των περιορισμών, το 84,38% εκφράζει ανησυχία για την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης λόγω του Κυπριακού, το 77,76% για το ενδεχόμενο νέας έντασης ή σύγκρουσης στο νησί και το 73,95% για τις ενεργειακές και στρατιωτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Οι ενεργειακές και οι συμφωνίες ασφάλειας της ελληνοκυπριακής πλευράς προκαλούν ανησυχία σε ποσοστό 74,95%»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, οι πρόσφατες ενεργειακές και συμφωνίες ασφάλειας που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία προκαλούν ανησυχία σε ποσοστό 74,95%.

Σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων θεωρεί το Κυπριακό βασική πηγή οικονομικής αβεβαιότητας, κύρια αιτία της διεθνούς απομόνωσης, παράγοντα διαιώνισης της πολιτικής αστάθειας και πηγή ανομίας. Η αδιέξοδη κατάσταση του προβλήματος συνδέεται άμεσα στα αποτελέσματα της έρευνας, με την έλλειψη επενδύσεων, τους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, την μετανάστευση των νέων προς άλλες χώρες, καθώς και με φαινόμενα διαφθοράς και ανομίας.