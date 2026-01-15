Άμυνα, Ουκρανία και στρατηγική αυτονομία στο μήνυμα Χριστοδουλίδη και Φον ντερ Λάιεν - Η κοινή συνέντευξη Τύπου (βίντεο)

This is Europe’s independence moment. We must seize it.



By bolstering our defence.



Becoming more competitive.



Strengthening ties with partners.



And taking forward our work to combat illegal migration.



We will work closely with @CY2026EU on this ↓ https://t.co/WWUrn6Ze47 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026

Τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου και ενεργού παράγοντα στη διαμόρφωση κρίσιμων ευρωπαϊκών αποφάσεων ανέδειξαν οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Κολεγίου των Επιτρόπων στην Κύπρο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων και αυξημένων προσδοκιών από τους Ευρωπαίους πολίτες, σημειώνοντας ότι η Κύπρος θα λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής, με έμφαση στα απτά αποτελέσματα και στη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεντρικό σημείο των κοινών τοποθετήσεων αποτέλεσε η ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της ΕΕ. Η κ. φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ένωση έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών στον τομέα αυτό, με εργαλεία όπως το πρόγραμμα SAFE και τη δυνατότητα κινητοποίησης έως και 800 δισ. ευρώ για την κάλυψη κρίσιμων αμυντικών αναγκών, τονίζοντας τον ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας στη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Ουκρανία, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην ανάγκη διατήρησης ισχυρής και σταθερής ευρωπαϊκής στήριξης, τόσο στο πεδίο όσο και στο διπλωματικό επίπεδο. Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που θα διαδραματίσει η Κυπριακή Προεδρία στην προώθηση συμφωνίας για το πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ, καθώς και τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας.

Στο οικονομικό πεδίο, οι δηλώσεις επικεντρώθηκαν στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με μείωση της γραφειοκρατίας, στήριξη της ενιαίας αγοράς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημασία των εμπορικών συμφωνιών για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, με αναφορά στη συμφωνία ΕΕ–Mercosur και στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες.

Κομβικής σημασίας για την Κύπρο ήταν και η ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου ως περιοχής αυξημένης γεωστρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κυπριακή Προεδρία να προτίθεται να προωθήσει πρωτοβουλίες για ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της περιφερειακής συνεργασίας.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρη ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν το 2026, καθώς και στις εξελίξεις στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.