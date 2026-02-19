Κυπριακό: Στηρίζει την Ολγκίν ο Γενικός Γραμματέας

Αγνοώντας τη γραμμή αποδόμησης της Μαρία Άνχελα Ολγκίν από τους κύκλους του Προεδρικού και ορισμένων εκ των επώνυμων εκφραστών του σε ΜΜΕ, η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών υψώνει τείχος προστασίας της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με άξονα την έκφραση εμπιστοσύνης προς αυτήν, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη στάση των ηγετών στην Κύπρο.

Η θέση του Στεφάν Ντουζάρικ, εκπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες συμμερίζεται πλήρως την εκτίμηση ότι απαιτείται περισσότερη πρόοδος μεταξύ των ηγετών, στέλνει ένα σαφές μήνυμα στη Λευκωσία.

Σημείο αναφοράς, βεβαίως, είναι το άρθρο στον Τύπο της Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία αποτύπωσε πλήρως και ρεαλιστικά τη σημερινή εικόνα που εκπέμπουν οι πλευρές, ότι δεν είναι έτοιμες για διάλογο αυτή την περίοδο, και τις ενθάρρυνε να αναζητήσουν λύσεις μεταξύ τους, όπως είναι η επιθυμία τους.

Θυμίζουμε ότι η Ολγκίν έδωσε έμφαση στο πολύχρονο αδιέξοδο δεκαετιών και εστίασε στο γεγονός ότι η πρόοδος εξαρτάται από τη θέληση των πλευρών να επιδείξουν απτά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει, κατά τον διεθνή οργανισμό, ότι στην ουσία δεν ευθύνεται για το αδιέξοδο μόνο η τουρκική αδιαλλαξία, όπως συνεχίζει να επιμένει η προπαγάνδα του σημερινού Προέδρου και του περίγυρού του. Μετά την απαράδεκτη δήλωση Χριστοδουλίδη για τη χρήση «αστείων επιχειρημάτων» από την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, τα Ηνωμένα Έθνη στέλνουν με σαφήνεια το μήνυμα πως το άρθρο γνώμης της Μαρία Άνχελα Ολγκίν «αντικατοπτρίζει τις παρατηρήσεις της προσωπικής απεσταλμένης σχετικά με τις πραγματικότητες επί του εδάφους». Ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ τόνισε περαιτέρω ότι «ο Γενικός Γραμματέας έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην προσωπική του απεσταλμένη και συμμερίζεται την άποψη ότι απαιτείται περισσότερη πρόοδος μεταξύ των ηγετών». Σημείωσε ακόμη ότι «δεν έχει υπάρξει καμία παύση στις επαφές, οι οποίες συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα, προκειμένου να στηριχθούν οι δύο πλευρές».

Όχι συνομιλίες για το θεαθήναι

Στις συζητήσεις των προηγούμενων ημερών επανήλθε εκ νέου ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις χάριν των διαπραγματεύσεων. Μιλώντας στο τουρκικό NTV, ο Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε ότι υπάρχει ισχυρός μηχανισμός διαβούλευσης με την Άγκυρα και ότι στο Κυπριακό κινούνται από το ίδιο σημείο με την Τουρκία. Τόνισε επίσης ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία ως προς την αποδοχή της πολιτικής ισότητας, στη βάση της από κοινού χρήσης των τομέων κοινής κυριαρχίας στην Κύπρο. Ο Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων «δεν περιορίζονται στους υφιστάμενους θεσμούς» και ότι ζητήματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, οι θαλάσσιες ζώνες και οι υδρογονάνθρακες απορρέουν -όπως είπε- από «κοινά και ίσα κυριαρχικά δικαιώματα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η κυρίαρχη πολιτική ισότητα είναι απαραίτητη» και ξεκαθάρισε: «Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα αποδεχθούν ποτέ καθεστώς μειονότητας». Απαντώντας σε ερώτηση αν «Είναι εύκολο ή ρεαλιστικό να φέρει κανείς τους Ελληνοκύπριους στο τραπέζι;», ο Έρχιουρμαν ανέφερε ότι το ερώτημα βασίζεται σε λανθασμένο πλαίσιο. Υπογράμμισε ότι το Κυπριακό διαρκεί πάνω από 60 χρόνια και ότι ο βασικός αγώνας των Τουρκοκυπρίων σε αυτή τη διαδικασία είναι να μην παρακαμφθούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Αναφερόμενος τέλος στη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Έρχιουρμαν είπε ότι μετέφερε το μήνυμα ότι: «Ηγέτες που δεν μπορούν να ανοίξουν δύο οδοφράγματα στο νησί δεν μπορούν να διαπραγματευτούν τη συνολική λύση του Κυπριακού». Δήλωσε ότι υιοθετούν μια σταδιακή μέθοδο διαπραγμάτευσης, με πρώτο στάδιο τα ΜΟΕ, τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών και θα αποτελέσουν συμβολική ένδειξη πολιτικής βούλησης για λύση.