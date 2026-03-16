Ο Διονύσης Διονυσίου αναλύει τη μεγάλη Δημοσκόπηση του «Π»: Πρώτο κόμμα… οι αναποφάσιστοι, κερδισμένοι Άλμα, ΔΗΚΟ και Volt (ηχητικό)

Αύξηση του ποσοστού των αναποφάσιστων ψηφοφόρων καταγράφει η Δεύτερη δημοσκόπηση της Noverna που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του «Πολίτη», σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γενικός διευθυντής του «Πολίτη» Διονύσης Διονυσίου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6.

Όπως εξήγησε, ο κ. Διονυσίου, σε σύγκριση με τη μέτρηση που έγινε πριν από περίπου έναν μήνα δεν καταγράφονται συνταρακτικές αλλαγές στα ποσοστά των κομμάτων. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση των αναποφάσιστων πολιτών, οι οποίοι φθάνουν πλέον στο 28.5 %. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένας στους τρεις ψηφοφόρους δηλώνει προβληματισμένος και δεν έχει καταλήξει ακόμη σε πολιτική επιλογή.

Σε επίπεδο κομματικών συσχετισμών φαίνεται να καταγράφεται μικρή πτώση για τα δύο μεγάλα κόμματα, τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ. Την ίδια ώρα μικρά κόμματα εμφανίζουν οριακές ενισχύσεις, σύμφωνα με τον κ. Διονυσίου. Το Άλμα καταγράφει άνοδο περίπου μίας ποσοστιαίας μονάδας, ενώ το ΔΗΚΟ παρουσιάζει μικρότερη αύξηση της τάξης του 0.5%. Παράλληλα, το ΒΟΛΤ φαίνεται να ενισχύεται σε βαθμό που ενδεχομένως να του επιτρέπει να διεκδικήσει θέση ως το έβδομο κόμμα που θα μπορούσε να εισέλθει στη Βουλή.

Ο κ. Διονυσίου σημείωσε ότι η συσπείρωση του ΑΚΕΛ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή υψηλότερη από εκείνη του ΔΗΣΥ. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο ο ΔΗΣΥ θα καταφέρει σε μεταγενέστερο στάδιο να ανακτήσει δυνάμεις και να αυξήσει τη συσπείρωσή του ή αν μέρος της εκλογικής του βάσης έχει ήδη μετακινηθεί προς μικρότερα κόμματα που κινούνται γύρω από το όριο του 10%.

Αναφερόμενος στο ΕΛΑΜ, σημείωσε ότι εάν συνεχιστεί η ανοδική πορεία του Άλμα δεν αποκλείεται να υπάρξει σύγκλιση των δύο κομμάτων στα ποσοστά τους. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ένα μέρος της εκλογικής επιρροής του ΕΛΑΜ φαίνεται να διοχετεύεται προς το Άλμα αλλά και προς το κόμμα Άμεση Δημοκρατία.

Σε σχέση με τη δυναμική της Άμεσης Δημοκρατίας, ο κ. Διονυσίου ανέφερε ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση είχε δημιουργηθεί έντονο ενδιαφέρον γύρω από το κόμμα εξαιτίας της δημόσιας παρουσίας του Φειδία Παναγιώτου και της αναμονής των υποψηφίων. Όπως σημείωσε, πλέον αρχίζουν να εμφανίζονται στα τηλεοπτικά πάνελ και άλλοι υποψήφιοι του κόμματος του κ. Παναγιώτου, γεγονός που οδηγεί αρκετούς πολίτες να αξιολογούν πλέον και το ποιόν των προσώπων που εκπροσωπούν το κόμμα.

Σε ερώτηση κατά πόσο το «Άλμα» του Οδυσσέα Μιχαηλίδη αποτελεί εναλλακτική επιλογή για τους ψηφοφόρους, ο γενικός διευθυντής του «Πολίτη» απάντησε ότι πρόκειται για έναν πιο σταθερό πολιτικό σχηματισμό σε σχέση με άλλες νέες προσπάθειες. Όπως ανέφερε, οι πολίτες δείχνουν διατεθειμένοι να ακούσουν τις θέσεις και τους υποψηφίους του κόμματος, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί και την καταγραφόμενη άνοδό του στις δημοσκοπήσεις.

Στην παρέμβασή του ο κ. Διονυσίου αναφέρθηκε και στα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο την κοινή γνώμη. Όπως είπε, οι πολίτες αξιολογούν τις πολιτικές εξελίξεις και εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για στους τομείς της οικονομίας, της καθημερινότητας αλλά και του υδατικού προβλήματος.

Αναφερόμενος τέλος στην εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Διονυσίου σημείωσε ότι καταγράφεται κάποια ενίσχυση στα ποσοστά του σε συγκεκριμένους τομείς. Όπως είπε, ο Πρόεδρος εμφανίζει σχετικά θετικές αξιολογήσεις κυρίως σε ζητήματα που αφορούν την εγκληματικότητα, και την καινοτομία. Παρά ταύτα εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί στην κοινή γνώμη, για το υδατικό και το μεταναστευτικό καθώς πολλοί πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για το μέλλον. Ακόμη και στη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως πρωτοποριακή πρωτοβουλία, είπε, σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης θεωρεί ότι τα οφέλη της ευνοούν κυρίως τα υψηλότερα εισοδήματα.

Ιδιαίτερη ανησυχία καταγράφεται σε σχέση με την επάρκεια νερού και το υδατικό πρόβλημα. Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Noverna, μόλις το 5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ζητήματος είναι πολύ επαρκή, ενώ το 23% τα χαρακτηρίζει μάλλον επαρκή. Αντίθετα, το 34% εκτιμά ότι τα μέτρα μάλλον δεν είναι επαρκή και το 35% θεωρεί ότι δεν είναι καθόλου επαρκή. Συνολικά, περίπου επτά στους δέκα πολίτες εκφράζουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών, ενώ παραμένει έντονος ο φόβος ότι το καλοκαίρι ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα επάρκειας νερού.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Διονύση Διονυσίου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 16-03-2026