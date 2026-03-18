Νικόλας: «Η Άμεση Δημοκρατία δεν έχει διαψεύσει την ανάρτησή μου για τρεις υποψηφίους της με ποινικές υποθέσεις»

Μέχρι στιγμής η Άμεση Δημοκρατία δεν έχει διαψεύσει την ανάρτηση μου για τρεις υποψηφίους βουλευτές της με ποινικές υποθέσεις, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι, μέχρι το πρωί της Τετάρτης δεν είχε ενημέρωση για επιστολή, από το Υπουργείο Εσωτερικών και την αρμόδια Υπηρεσία Εκλογών, που να ζητά, από τον ίδιο, περισσότερες πληροφορίες.

Σε δηλώσεις του, στο περιθώριο επίσκεψης του στην βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου και στο ΤΕΠΑΚ, ο κ. Παπαδόπουλος ερωτηθείς για χθεσινή ανάρτησή του, σύμφωνα με την οποία, στις τάξεις των υποψηφίων της Άμεσης Δημοκρατίας περιλαμβάνεται πρόσωπο που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών στα κατεχόμενα, πρόσωπο εναντίον του οποίου διερευνάται απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και πρόσωπο που ξεγέλασε επενδυτές στο Χρηματιστήριο, επεσήμανε πως «η Άμεση Δημοκρατία δεν έχει διαψεύσει, μέχρι στιγμής, τα όσα έχω αναφέρει στην ανάρτηση μου".

"Θεωρώ ότι είναι μέρος της πολιτικής συζήτησης το ποιούς υποψήφιους προβάλλει και προτάσσει κάθε κόμμα», σημείωσε.

«Πέραν από οτιδήποτε άλλο, οι υποψήφιοι ενός κόμματος είναι και πρότυπα για την κοινωνία και τα παιδιά μας και θεωρώ ότι οφείλουμε να γνωρίζουμε και ποιές είναι θέσεις ενός κόμματος», συνέχισε, υπογραμμίζοντας πως «στην επόμενη Βουλή θα έχουμε ζητήματα που θα αφορούν, για παράδειγμα, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, τη διακίνηση ναρκωτικών, την προστασία ευάλωτων ομάδων από υποθέσεις απάτης».

Επομένως, πρόσθεσε, «όλα αυτά τα ζητήματα οφείλουμε να τα εγείρουμε στη δημόσια σφαίρα και όλα τα κόμματα, περιλαμβανομένης και της Άμεσης Δημοκρατίας, θα πρέπει να τοποθετούνται για το πώς αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα».

Κληθείς να αναφέρει αν έχει λάβει επιστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία καλείται να δώσει στοιχεία για τα όσα αναφέρονται στην ανάρτηση του, ο Νικόλας Παπαδόπουλος απάντησε «μέχρι στιγμής όχι».

