Ο Αβραάμ Θεμιστοκλέους διαψεύδει ότι καταδικάστηκε για πρόκληση σωματικής βλάβης – Ιδού το λευκό ποινικό μητρώο του υποψηφίου

«Ουδέποτε έχω καταδικαστεί από δικαστήριο για οποιαδήποτε υπόθεση» ανέφερε ο υποψήφιος βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Αβραάμ Θεμιστοκλέους, ο οποίος επισύναψε στον «Π» λευκό ποινικό μητρώο, καταρρίπτοντας τις καταγγελίες του ΔΗΚΟ προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, το ΔΗΚΟ υποστηρίζει ότι ο υποψήφιος της επαρχίας Λεμεσού Αβραάμ Θεμιστοκλέους συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών το 2014 και πως αναστάληκε η ποινική δίωξη του με υπόσχεση ότι θα ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης. Ο κ. Θεμιστοκλέους δήλωσε στον «Π» ότι απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα διότι η ποσότητα ναρκωτικών που εντοπίστηκε στο όχημα του ανήκε στον συνοδηγό. Ανέφερε δε ότι οι εξετάσεις ούρων και αίματος ήταν καθαρές και πως ούτε αποτυπώματα ή δικό του γενετικό υλικό εντοπίστηκε στη συσκευασία με τα ναρκωτικά. «Ποτέ», τόνισε, «δεν πήγα σε πρόγραμμα απεξάρτησης».

Ο κ. Θεμιστοκλέους απέρριψε κατηγορηματικά και τον ισχυρισμό του ΔΗΚΟ ότι κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Συγκεκριμένα, ανέφερε στον «Π» ότι κατήγγειλε πρώτος επίθεση από πρόσωπο που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Ο κ. Θεμιστοκλέους δήλωσε επίσης ότι ο αστυνομικός άνοιξε υπόθεση συμπλοκής λόγω και της μεταγενέστερης καταγγελίας του άλλου προσώπου. Ωστόσο, όπως είπε, στην τελευταία ακρόαση η δικηγόρος του άλλου προσώπου ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν έχει παράπονο από τον Αβραάμ Θεμιστοκλέους και ότι θα γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα για να αποσυρθεί η υπόθεση.

Ακολούθως ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι είναι προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να διασύρεται ο ίδιος δημόσια και ξεκαθάρισε ότι θα λάβει νομικά μέτρα.

Πάντως η εφημερίδα Πολίτης απολογείται για την αναμετάδοση των πληροφοριών και αποσύρει τους ισχυρισμούς.

Το λευκό ποινικό μητρώο του Αβραάμ Θεμιστοκλέους: