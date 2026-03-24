Εγκατέλειψε τη θέση του ως απεσταλμένου - Πλήρης επιβεβαίωση του «Π» για παραίτηση του Ευρωπαίου επιτρόπου, Γιοχάνες Χαν

Επιβεβαιώθηκε η πληροφορία του «Π» ότι ο Γιοχάνες Χαν αφήνει το πόστο του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν, ο κ. Χαν παραιτήθηκε από τη θέση του ως ειδικού απεσταλμένου της Επιτροπής για το Κυπριακό, λόγω άλλων εκκρεμών υποχρεώσεων».

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Συνοχής, Ματσιέι Μπερεστέκι, δήλωσε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα εν ευθέτω χρόνω». Ο πρώην επίτροπος της ΕΕ Χαν έχει οριστεί νέος πρόεδρος του γενικού συμβουλίου της Αυστριακής Εθνικής Τράπεζας (OeNB), με πενταετή θητεία που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Χαν ενημέρωσε με επιστολή του τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τον ΟΗΕ σχετικά με την απόφασή του να παραιτηθεί από τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει ήδη στις απαραίτητες ενέργειες με στόχο τον διορισμό νέου ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό το αμέσως επόμενο διάστημα. Σημείωσε ακόμη ότι ο κ. Χαν γνωστοποίησε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την πρόθεσή του, μέσω επιστολής, εκφράζοντας τη λύπη του για την απόφασή του, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της επίλυσης του Κυπριακού, τόσο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Κυπρίων όσο και για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, το ζήτημα απασχόλησε και την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει ήδη στις απαραίτητες ενέργειες με στόχο τον διορισμό νέου ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό το αμέσως επόμενο διάστημα», είπε.

Οι αλυσιδωτές απογοητεύσεις

Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου δεν έχει να κάνει μόνο με τον διορισμό του στην OeNB αλλά και με το γεγονός μιας έντονης απογοήτευσής του και την εντύπωση που του έχει δοθεί στις επαφές του στη Λευκωσία ότι δεν είναι εύκολη οποιαδήποτε προσπάθεια στο Κυπριακό εξαιτίας της απουσίας βούλησης από τις πλευρές.

Αυτή η απογοήτευση βεβαίως δεν αφορά μόνο τον τέως, πλέον, ειδικό απεσταλμένο για το Κυπριακό. Πρώτη άνοιξε τον χορό η ειδική απεσταλμένη Μαρία Άνχελα Ολγκίν η οποία ξεκαθάρισε πως όσο οι πλευρές δεν μπορούν να συμφωνήσουν στα ελάχιστα, όπως είναι τα ΜΟΕ, δεν βλέπει προοπτική για συζήτηση στην παρούσα φάση της ουσίας του Κυπριακού διά μίας νέας διάσκεψης με τη συμμετοχή των μερών.

Πλήρη κατανόηση της Μ. Ολγκίν υφίσταται και από τη στάση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα ο οποίος διαπιστώνει τις δυσκολίες στην παρούσα φάση, παρά το γεγονός ότι διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα παρατήσει τις προσπάθειές του ώς το τέλος της θητείας του, αυτή τη χρονιά.