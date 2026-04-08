Επίσημη η αποχώρηση Στυλιανίδη από το ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ: «Ο Δημήτρης είναι δικαιωμένος και όλοι εμείς μαζί του»

Επισημοποίησε την αποχώρησή του από το ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ στη Λεμεσό ο Νίκος Στυλιανίδης μέσα από μια ανακοίνωση στην οποία εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Δημήτρη Παπαδάκη. Η αποχώρηση του κ. Στυλιανίδη έρχεται στον απόηχο της αποκοπής του κ. Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο του κινήματος, μετά από τις καταγγελίες σε βάρος του από τον Μακάριο Δρουσιώτη.

Ο Νίκος Στυλιανίδης χαρακτηρίζει την απόφαση του κινήματος για τον κ. Παπαδάκη ως βεβιασμένη και άδικη, καθώς όπως λέει, «ήταν βεβιασμένη επεισή ο κ. Παπαδάκης θα προσκόμιζε χθες Τρίτη στην Αστυνομία, τα αποτελέσματα από το επιστημονικό έλεγχο, που πραγματοποίησε ειδικός στις τηλεφωνικές του συσκευές. Ήταν και άδικη, γιατί όπως σημείωνε στην ανακοίνωση του το Άλμα, “Η Εκτελεστική Γραμματεία σημειώνει ότι σέβεται απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας. Σε ότι αφορά στο Άλμα, το θέμα είναι πολιτικό, όχι νομικό”, παραγνωρίζοντας ότι το θέμα είναι και ηθικό».

Ο ίδιος προσθέτει ότι η πολιτική του πορεία δίπλα στον Δημήτρη Παπαδάκη στηρίζεται σε αρχές και αξίες που και οι δύο πρεσβεύουν και υπερασπίζονται και υπερασπιζόμαστε με πάθος και ήθος και υπογραμμίζει ότι η συμπόρευσή τους με το κίνημα Άλμα, στηρίχτηκε πάνω σε αυτές τις αρχές.

Με βάση όλα τα πιο πάνω, ο κ. Στυλιανίδης εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για την ανάκληση της υποψηφιότητας του Δημήτρη Παπαδάκη, τόσο στον επικεφαλή του κινήματος, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, όσο και στην συντονίστρια του κινήματος στην επαρχία Λεμεσού, Νικολέττα Τσικκίνη. «Μέσα από αυτό τον προβληματισμό, εξέφρασα την πρόθεση μου, για αποχώρηση από το ψηφοδέλτιο του κινήματος για λόγους αρχής, σύμφωνα με όσα έχω προαναφέρει», προσθέτει ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας τις χθεσινές πληροφορίες που μετέδωσε το politis.com.cy.

«Σήμερα με βάση τα ευρήματα του επιστημονικού ελέγχου, όπως έχουν ανακοινωθεί από τον πραγματογνώμονα, ο Δημήτρης είναι δικαιωμένος και όλοι εμείς μαζί του», αναφέρει ο κ. Στυλιανίδης προσθέτοντας ότι «όλα όσα υποστήριζε ο Δρουσιώτης μέσα από τα δήθεν στοιχεία του, που αφορούν τον Δημήτρη Παπαδάκη, καταρρίπτονται και ο κ. Παπαδάκης διαθέτει πλέον και το τεκμήριο της αθωότητας αλλά και της εμπιστοσύνης».

Καταληκτικά αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Δημήτρη Παπαδάκη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια σχέση μακροχρόνιας φιλίας και εκτίμησης. «Στηρίζω και συμπαρίσταμαι στο Δημήτρη Παπαδάκη και δεν μπορεί αυτή η συμπαράσταση να μην τονισθεί πιο έντιμα και ηθικά, από την αποχώρηση μου από το ψηφοδέλτιο του κινήματος ΑΛΜΑ στη Λεμεσό», έγραψε αφήνοντας πίσω άλλη μια «τρύπα» στο ψηφοδέλτιο του κινήματος.