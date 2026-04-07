Αποχωρεί από το ψηφοδέλτιο του Κινήματος ΑΛΜΑ ο Νίκος Στυλιανίδης λόγω αποκλεισμού του Παπαδάκη

Την απόφαση να αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο του Κινήματος ΑΛΜΑ φαίνεται να έλαβε ο Νίκος Στυλιανίδης, ο οποίος θεωρεί άδικη την απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας να θέσει εκτός του ψηφοδελτίου τον Δημήτρη Παπαδάκη λόγω των ισχυρισμών του Μακάριου Δρουσιώτη.

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι ο κ. Στυλιανίδης νιώθει έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, την οποία θεωρεί βεβιασμένη και ηθικά ανεπίτρεπτη διότι δεν δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στον Δημήτρη Παπαδάκη να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του δικανικού ελέγχου στο κινητό του, ενώ ενισχύει ταυτόχρονα το κλίμα καχυποψίας σε βάρος του πρώην ευρωβουλευτή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Στυλιανίδης, ο οποίος είναι υποψήφιος του Κινήματος ΑΛΜΑ στην επαρχία Λεμεσού, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του στη Γραμματέα της Επαρχιακής Ομάδας Λεμεσού Νικολέττα Τσικκίνη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κ. Στυλιανίδης είναι έντονα προβληματισμένος και φαίνεται ότι θα αποχωρήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Στυλιανίδης διετέλεσε πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού και είναι μέλος της ΑΙΧΜΗΣ που ίδρυσε ο Δημήτρης Παπαδάκης και πολιτικοί του συνεργάτες το 2024.

Η απόφαση του Νίκου Στυλιανίδη να αποσύρει την υποψηφιότητά του αυξάνει την πίεση και προς τα υπόλοιπα μέλη της ΑΙΧΜΗΣ που έχουν ενταχθεί στο ΑΛΜΑ, τα οποία καλούνται να αποφασίσουν εάν θεωρούν δίκαιο τον τρόπο μεταχείρισης του θέματος από μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Η απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας

Χθες συνήλθε η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος ΑΛΜΑ για να εξετάσει εκ νέου το ζήτημα που προέκυψε σε σχέση με τις φερόμενες συνομιλίες του Δημήτρη Παπαδάκη με τον πρώην δικαστή που πρωταγωνιστεί στο άρθρο του Μακάριου Δρουσιώτη. Τελικά τα 11 μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας έλαβαν πλειοψηφική απόφαση υπέρ του αποκλεισμού του Δημήτρη Παπαδάκη, με 6 ψήφους υπέρ, 4 κατά και μία αποχή.

Σε ανακοίνωση που ακολούθησε το Κίνημα ΑΛΜΑ τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δεν προκύπτει εναντίον του κ. Παπαδάκη οτιδήποτε που να αφορά την εμπλοκή του σε ποινικά αδικήματα, ούτε και μπορεί σήμερα να θεωρηθεί ότι υπάρχει έστω και υπόνοια ότι αυτός έχει διαπράξει ποινικά κολάσιμες πράξεις». Ωστόσο το ΑΛΜΑ σημείωσε πως έχει αποφασίσει «ότι θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από την όλη κατάσταση και να αποσείσει από το Κίνημα την κατάσταση σύγκρουσης συμφέροντος στην οποία θα βρίσκεται όσο ο κ. Παπαδάκης παραμένει στο ψηφοδέλτιό του». Συνεπώς, υπογράμμισε, «η Εκτελεστική Γραμματεία αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε στις 20 Ιανουαρίου 2026 για συμπερίληψη του Δημήτρη Παπαδάκη στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος».