Videogate: Επιμένει στο σενάριο «υβριδικού πολέμου» η κυβέρνηση – «Έστησαν το κακόβουλο σκηνικό για να πλήξουν τη φήμη της χώρας» (ηχητικό)

Την παραδοχή της στο κακόβουλο σκηνικό του Videogate παραδέχεται ουσιαστικά η Black Cube, δήλωσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, όσον αφορά την ανακοίνωση της εταιρείας εβραϊκών συμφερόντων.

Σε παρέμβαση του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», σημείωσε ότι «η Black Cube εν τή ουσία παραδέχεται ότι έστησε αυτό το κακοβουλο σκηνικό για να πλήξει την κυβέρνηση και τη φήμη της χώρας». Πρόσθεσε πως η ανακοίνωση βγήκε αφότου οι έρευνες των ανακριτών έφτασαν στην Black Cube.

Παράλληλα εξήγησε τι θεωρείται υβριδικός πόλεμος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και γιατί το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί τέτοιο. «Οι υβριδικές απειλές αναφέρονται συνήθως σε συντονισμένες επιβλαβείς δραστηριότητες που σχεδιάζονται και εκτελούνται με κακόβουλη πρόθεση», με στόχο να υπονομεύσουν ένα κράτος ή θεσμό με «ποικίλα μέσα».

Απαντώντας ακόμα σε ερώτηση αν ο στόχος της εταιρείας ήταν η ίδια η κυβέρνηση, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε: «Ναι, μα το βίντεο είναι ξεκάθαρο. Αυτή η ανακοίνωση βγήκε από την εταιρεία αφότου έφτασε η ανακριτική έρευνα κοντά της και την άγγιξε», προσθέτοντας ότι στο τέλος θα διαφανεί «αν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή ανθρώπου ή στελέχους της κυβέρνησης για οποιοδήποτε θέμα διαφθοράς».

Διευκρίνισε ότι οι αρχές και η κυβέρνηση δεν συνεργάζονται με την ισραηλινή εταιρεία, παρόλο που η δεύτερη παρέδωσε στις αρχές υλικό 30 ωρών για τους σκοπούς της έρευνας. Επίσης τόνισε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συμπεριλαμβάνεται στο υλικό αυτό.

Τέλος, σε ερώτηση γιατί δεν έχει διοριστεί ακόμα αντικαταστάτης του Χαράλαμπου Χαραλάμπους στη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, απάντησε πως «υπάρχει ολόκληρος μηχανισμός» και ο Πρόεδρος θα «πάρει τις αποφάσεις του όποτε ο ίδιος πιστεύει».

Υπενθυμίζεται ότι ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή, μετά την δημοσίευση του επίμαχου βίντεο.

