ΔΗΣΥ: Σημαντική παρέμβαση Φουρλά με 30 τροπολογίες για την Τουρκία

Ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ Λουκάς Φουρλάς πέτυχε την κατάθεση και έγκριση 30 τροπολογιών στην Έκθεση για την Τουρκία, η οποία συζητήθηκε και ψηφίστηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ.

Όπως αναφέρεται, οι τροπολογίες αναδεικνύουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, μεταξύ άλλων, στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπριοι. Οι τροπολογίες καταγράφουν τις σοβαρές επιπτώσεις που υφίστανται στην άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων, στην εκπαίδευση, αλλά και στην πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και η πλήρης συμμόρφωση της Τουρκίας με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν τη φωνή της Κύπρου εντός των ευρωπαϊκών θεσμών, προβάλλοντας τεκμηριωμένα τις υφιστάμενες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο σαφούς και απαιτητικού πλαισίου έναντι της Τουρκίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου.

Ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι η συνέχιση στοχευμένων ενεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προώθηση των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενισχύοντας τη διπλωματική προσπάθεια και δημιουργώντας προϋποθέσεις για ουσιαστικές εξελίξεις.