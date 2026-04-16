Φειδίας: Κατήγγειλε στην Αστυνομία τον Χριστόφορο Τορναρίτη - «Μας ρίχνουν πέτρες και κάνουν γκράφιτι στα σπίτια μας»

Σε καταγγελία στην Αστυνομία προχώρησε ο Φειδίας Παναγιώτου εναντίον του Χριστόφορου Τορναρίτη, όπως αποκάλυψε το βράδυ της 15ης Απριλίου στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχει ήδη δώσει κατάθεση, υποστηρίζοντας ότι δέχεται επιθέσεις, καθώς –όπως είπε– άτομα του ρίχνουν πέτρες σε σπίτια που συνδέονται με τον ίδιο, ενώ καταγράφονται και περιστατικά με γκράφιτι. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι «παρακολουθούνται οι χώροι του, για την ύπαρξη ναρκωτικών».

Η τοποθέτησή του έγινε στο πλαίσιο προεκλογικής εκπομπής, όπου δεν έλειψαν οι εντάσεις. Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη συμμετοχή στο ίδιο πάνελ του Σωτήρη Χρήστου από το «Σήκου Πάνω», υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να είχε προσκληθεί, καθώς –όπως είπε– το κόμμα του δεν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις.

Παράλληλα, άφησε αιχμές και κατά του ΑΝΤ1, εκτιμώντας ότι η κοινή παρουσία τους στόχευε στη δημιουργία αντιπαράθεσης και στην υποβάθμιση του κόμματός του.

Την ίδια ώρα, ο εκτελών καθήκοντα προέδρου του «Σήκου Πάνω» Σωτήρης Χρήστου ανέφερε πως προτίθεται να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για διερευνώμενη υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορά τον Φειδία Παναγιώτου. Υποστήριξε επίσης ότι στέλεχος του κόμματος της Άμεσης Δημοκρατίας έχει λάβει από ευρωπαϊκά ταμεία ποσό που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ.