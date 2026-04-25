Η αθλιότητα με τις fake αφίσες του ΔΗΣΥ

Δεν είναι καθόλου αστεία και οπωσδήποτε καθόλου αθώα, αυτή η ιστορία με τα παραποιημένα και διαστρεβλωμένα δήθεν προεκλογικά μηνύματα του ΔΗΣΥ, που κατακλύζουν το διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες, σε μορφή γιγαντοαφισών σε κεντρικούς δρόμους. Και πολύ καλά έκανε το κόμμα, που κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, γιατί, όπως προκύπτει και από σχόλια σε ΜΚΔ πολλοί είναι οι αφελείς, που πίστεψαν τις fake πινακίδες. Εκτός των αφελών υπάρχουν φυσικά και πολλοί επιτήδειοι, που ενώ γνωρίζουν, ότι πρόκειται για «κατασκευασμένες» πινακίδες, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και τις αξιοποιούν για να πλήξουν πολιτικά και προεκλογικά το κόμμα. Και αυτοί είναι χειρότεροι και πολύ πιο επικίνδυνοι για την δημοκρατία...

Κ. ΖΑΔΗΣ

