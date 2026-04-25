Σε μόλις μια ημέρα 26 τόνοι σκουπίδια στο Fysko

Ανοιχτή πληγή για τη Λεμεσό παραμένει το Fysko Lotus Plaza, αφού για άλλη μια φορά η καθαριότητα γύρω από το κτηριακό συγκρότημα είναι στο επίκεντρο δημοσιευμάτων. Ο Δήμος Λεμεσού πάντως ανταποκρίθηκε άμεσα και καθάρισε μέσα - έξω και στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, μαζεύοντας σε μια μόλις μέρα 26 - παρακαλώ! - τόνους απορρίμματα. Έχει ενδιαφέρον, ότι στην ανακοίνωση του δήμου σημειώνεται, ότι δεν πρόκειται για εγκαταλελειμμένο κτήριο, αλλά για πολυκατοικία με διαχειριστική επιτροπή, που μεταξύ μας… μάλλον κάτι δεν κάνει σωστά.
