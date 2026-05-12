Μόνο με άδεια να μιλάτε για το Ισραήλ

Η λευκή επιταγή που έδωσε εδώ και καιρό η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη στο Ισραήλ, σε συνέχεια βεβαίως του χαλιού που έστρωσε ο Αναστασιάδης, μας έφερε στο σημείο ακόμη και να ζητάμε άδεια για να σχολιάσουμε οτιδήποτε σχετίζεται με τη γειτονική χώρα. Η κριτική που ασκήθηκε για τη μετατροπή του χωριού Τρόζενα σε «ισραηλινό», λόγω της επένδυσης από Ισραηλινό, ενόχλησε τον πρέσβη της χώρας στην Κύπρο, Ορέν Ανόλικ. Μίλησε για τοποθετήσεις που συνδέουν την ισραηλινή επιχειρηματική δραστηριότητα με απειλές ή υπερβολική επιρροή, κάνοντας λόγο για ανησυχητική ρητορική που στοχοποιεί μια συγκεκριμένη κοινότητα. Το επόμενο βήμα είναι να απευθυνόμαστε πρώτα στην πρεσβεία του Ισραήλ προτού σχολιάσουμε οτιδήποτε λαμβάνει χώρα στην Κύπρο.

