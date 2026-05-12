Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Και αυτοί βυθισμένοι στον μικρόκοσμό τους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αποδεικνύεται ότι τα μεγάλα κόμματα δεν κατάλαβαν γιατί φθάσαμε στο σημερινό χάλι και δεν διδάχθηκαν τίποτα από τα λάθη τους, που έδιωξαν τους πολίτες μακριά από αυτά. Συνεχίζουν τις μεταξύ τους κοκορομαχίες για θέματα του παρελθόντος, αλληλοκατηγορούνται και αλληλοβρίζονται και δείχνουν ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να συσπειρώσουν τον σκληρό πυρήνα τους, αδιαφορώντας παντελώς ότι με τις πρακτικές τους αυτές όχι μόνο διώχνουν μακριά τους τη μάζα των ψηφοφόρων αλλά και τη σπρώχνουν να «δοκιμάσει» άλλες επιλογές, ακόμη και επικίνδυνες και περιθωριακές. Μόνο και μόνο το ότι ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ θεωρούν ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι το πιο από τα δύο θα είναι πρώτο –έστω και με «κονιορτοποιημένα» τα ποσοστά του– είναι ενδεικτικό της «πολιτικής αφασίας» τους. Με αυτή την κοντόφθαλμη προσέγγισή τους «δράτζιασαν» και το ΕΛΑΜ αλλά μυαλό δεν βάζουν...

Κ. ΖΑΔΗΣ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα