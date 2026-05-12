Και αυτοί βυθισμένοι στον μικρόκοσμό τους

Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αποδεικνύεται ότι τα μεγάλα κόμματα δεν κατάλαβαν γιατί φθάσαμε στο σημερινό χάλι και δεν διδάχθηκαν τίποτα από τα λάθη τους, που έδιωξαν τους πολίτες μακριά από αυτά. Συνεχίζουν τις μεταξύ τους κοκορομαχίες για θέματα του παρελθόντος, αλληλοκατηγορούνται και αλληλοβρίζονται και δείχνουν ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να συσπειρώσουν τον σκληρό πυρήνα τους, αδιαφορώντας παντελώς ότι με τις πρακτικές τους αυτές όχι μόνο διώχνουν μακριά τους τη μάζα των ψηφοφόρων αλλά και τη σπρώχνουν να «δοκιμάσει» άλλες επιλογές, ακόμη και επικίνδυνες και περιθωριακές. Μόνο και μόνο το ότι ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ θεωρούν ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι το πιο από τα δύο θα είναι πρώτο –έστω και με «κονιορτοποιημένα» τα ποσοστά του– είναι ενδεικτικό της «πολιτικής αφασίας» τους. Με αυτή την κοντόφθαλμη προσέγγισή τους «δράτζιασαν» και το ΕΛΑΜ αλλά μυαλό δεν βάζουν...

Κ. ΖΑΔΗΣ