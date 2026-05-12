Νησίδες γεμάτες με αγριόχορτα

Αυτός είναι ο παραλιακός δρόμος Λάρνακας-Δεκέλειας, μπροστά από το ξενοδοχείο Lebay. Πρόκειται για το τμήμα του δρόμου που περνά από την τουριστική Ορόκλινη, μπροστά από τα ξενοδοχεία και τις υπόλοιπες τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής. Το συγκεκριμένο τμήμα εντάσσεται στην γ΄ φάση ανακατασκευής του δρόμου μέχρι τα όρια της Πύλας. Το τμήμα του δρόμου από τον Ναυτικό Όμιλο μέχρι τα όρια του υπό αναφορά ξενοδοχείου έχει ολοκληρωθεί. Οι νησίδες όμως παραμένουν γεμάτες αγριόχορτα και ακαθαρσίες. Η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε και σίγουρα δεν είναι σωστό οι λίγοι, συγκριτικά με πέρσι, ξένοι τουρίστες, που διασχίζουν τον δρόμο για να μεταβούν στα ξενοδοχεία τους, ν' αντικρίζουν αυτή την κάκιστη εικόνα. Δεν φτάνει που οι κατασκευαστικές εργασίες σ' έναν δρόμο συνολικού μήκους τριών χιλιομέτρων παρουσιάζουν καθυστέρηση πέραν του ενός χρόνου, τουλάχιστον ας καλλωπιστούν οι νησίδες στα τμήματα του δρόμου που έχουν ολοκληρωθεί. 

Β. Βας  

