Κύριοι στο Προεδρικό, χάσατε την «πρωτιά»

Τελικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει την πρωτιά. Δεν είναι ο «πρώτος» Πρόεδρος της Δημοκρατίας που μίλησε χθες στην Ελληνική Βουλή. Πόση εμμονή εκεί στα προεδρικά δώματα, να έχουν πάντα ως σημείο αναφοράς μια κακόγουστη και ανώφελη έγνοια της πρωτιάς σε ό,τι κάνει αυτός ο Πρόεδρος; Είμαστε εν ολίγοις τυχεροί γιατί ζούμε στην εποχή Χριστοδουλίδη ο οποίος ανοίγει και χαράσσει δρόμους. Πρωτοπόρος σε όλα ο άνθρωπος. Τι διάνοια Πρόεδρο έχουμε. Ωστόσο, αν και δεν θέλουμε να τους στενοχωρήσουμε, τους πληροφορούμε ότι δεν είναι πρώτη φορά που ο Πρόεδρος προσφωνεί τη Βουλή των Ελλήνων. Γιατί πρώτη φορά βρέθηκε στο βήμα της Ελληνικής Βουλής ένας άλλος Πρόεδρος, ο Δημήτρης Χριστόφιας, το 2010. Κύριοι, χάσατε την πρωτιά, όβερ...

ΧΡγ