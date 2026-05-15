Κύριοι στο Προεδρικό, χάσατε την «πρωτιά»

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Τελικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει την πρωτιά. Δεν είναι ο «πρώτος» Πρόεδρος της Δημοκρατίας που μίλησε χθες στην Ελληνική Βουλή. Πόση εμμονή εκεί στα προεδρικά δώματα, να έχουν πάντα ως σημείο αναφοράς μια κακόγουστη και ανώφελη έγνοια της πρωτιάς σε ό,τι κάνει αυτός ο Πρόεδρος; Είμαστε εν ολίγοις τυχεροί γιατί ζούμε στην εποχή Χριστοδουλίδη ο οποίος ανοίγει και χαράσσει δρόμους. Πρωτοπόρος σε όλα ο άνθρωπος. Τι διάνοια Πρόεδρο έχουμε. Ωστόσο, αν και δεν θέλουμε να τους στενοχωρήσουμε, τους πληροφορούμε ότι δεν είναι πρώτη φορά που ο Πρόεδρος προσφωνεί τη Βουλή των Ελλήνων. Γιατί πρώτη φορά βρέθηκε στο βήμα της Ελληνικής Βουλής ένας άλλος Πρόεδρος, ο Δημήτρης Χριστόφιας, το 2010. Κύριοι, χάσατε την πρωτιά, όβερ...

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

