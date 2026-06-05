Οι «αντισυστημικοί» που... προσαρμόστηκαν!

Οι βουλευτές των δύο νέων κομμάτων, Άμεση Δημοκρατία και ΑΛΜΑ που εισήλθαν στη Βουλή με καθαρή αντισυστημική παντιέρα, έδειξαν από την πρώτη κιόλας κοινοβουλευτική τους παρουσία, ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να προσαρμόζονται στο… σύστημα. Έτσι κατά τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής οι μεν της Άμεσης Δημοκρατίας ψήφισαν από τον α΄ γύρο την υποψήφια του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, οι δε του ΑΛΜΑ επίσης από τον α΄γύρο τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου. Αυτούς δηλαδή που στην προεκλογική περίοδο δαχτυλόδειχναν ως εκφραστές και στυλοβάτες του συστήματος, που – κατά τα λεγόμενα τους – έφεραν όλα τα δεινά στον τόπο!

Κ. ΖΑΔΗΣ