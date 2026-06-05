Ενδιαφέρον για τη σχολή του ΤΕΠΑΚ

Προκύπτει ζωηρό ενδιαφέρον από εργοληπτικές εταιρείες για την ανέγερση του κτηρίου που θα στεγάσει στη Λάρνακα τη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει σε μία εβδομάδα και, σύμφωνα με τον δήμαρχο Α. Βύρα, υπήρξε ενδιαφέρον από 3-4 εταιρείες. Στόχος είναι μέχρι τον Ιούλιο να γίνει εφικτή η κατακύρωση της προσφοράς και τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Το κτήριο θ’ ανεγερθεί πίσω από τον δημοτικό χώρο στάθμευσης στο Μακένζι. Η διάρκεια των έργων θα είναι δύο χρόνια, με την προοπτική οι πρώτοι φοιτητές να φιλοξενηθούν στο κτήριο το φθινόπωρο του 2028. Για να δούμε, εάν αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί στην ώρα του...

Β. Βας