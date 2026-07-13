Φυσικό αέριο στα κατεχόμενα

Το «μνημόνιο συναντίληψης» μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου, καταγγέλοντας την τακτική της Άγκυρας, θα θέσει στο σημερινό Σύμβουλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος. Η εξάρτηση των Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία αυξάνεται, με την Άγκυρα να προσφέρει λύσεις, όπως έγινε με το νερό. Η παροχή φυσικού αερίου, όμως, συνιστά μια ποιοτική αναβάθμιση της όλης τακτικής και επιβεβαιώνει ότι το υφιστάμενο στάτους κβο δεν προστατεύει τους Ελληνοκύπριους.
Γ.Σ.