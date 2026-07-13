Η Λερναία Ύδρα της καθημερινότητας

Είναι φανερό ότι Προεδρικό και κόμματα κινούνται με το βλέμμα στις προεδρικές εκλογές του 2028. Αν και βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουλίου, οι ρυθμοί είναι υψηλοί. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επέλεξε την Κυριακή για να ανακοινώσει νέα έργα ύψους €61,7 εκατ. στα δημόσια νοσηλευτήρια. Μας υπενθύμισε ότι ήδη εκτελούνται έργα υποδομής στην υγεία, ύψους €145 εκατ., περιλαμβανομένου της ανέγερσης νέου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς. Δηλαδή σύνολο 206,7 εκατ. ευρώ. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιχειρεί να χτίσει αφήγημα αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Το πρόβλημα είναι ότι η καθημερινότητα μοιάζει με τη Λερναία Ύδρα. Δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει και ήδη υπάρχουν τομείς που δεν τα πάει καλά, όπως η ενέργεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Γ.Σ.