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| Παραπολιτικά

Κυπριακά παραμύθια της Χαλιμάς!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αν πήγαινε με τα πόδια στο Προεδρικό ο Νικόλας Παπαδόπουλος, θα έλιωνε έως τώρα 2-3 ζευγάρια παπούτσια από το συνεχές πήγαινε-έλα. Πόσο ζόρι τραβά και αυτός ο φτωχός για να βολέψει ακόμη λίγους δικούς του σε υπουργεία και διοικητικά συμβούλια ημικρατικών οργανισμών. Για να δούμε, θ’ αντέξει το πρέσινγκ του ο Νίκος Χριστοδουλίδης ή θα του τα δώσει όλα; Εντός των ημερών θα μάθουμε. Κατά τα άλλα, μιλάμε για έναν Πρόεδρο που μας έλεγε ότι δεν θα άγεται και φέρεται από κόμματα και ότι θα διορίζει σε αξιώματα και θέσεις μόνο αξιοκρατικά. Κυπριακά παραμύθια της Χαλιμάς, δηλαδή! 

Κ. ΖΑΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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