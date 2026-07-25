Η εισήγηση και η απόφαση της ΝΥ

Η χθεσινή εξέλιξη στην υπόθεση Σάντη, με την παραπομπή δύο προσώπων, της πρωταγωνίστριας και του συγγραφέα, σε απευθείας δίκη ενώπιον δικαστηρίου, έχει ακόμη μιαν ενδιαφέρουσα παράμετρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία, στο φάκελο που απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία, εισηγείτο την άσκηση ποινικής δίωξης για τρία πρόσωπα. Η Νομική Υπηρεσία, μετά τη μελέτη του υλικού που εξασφαλίστηκε από την ανακριτική διαδικασία, έκρινε ότι δικαιολογείται η άσκηση ποινικής δίωξης μόνο σε δύο εκ των τριών προσώπων που εισηγείτο η Αστυνομία. Για αποφυγή, πάντως, οποιασδήποτε παρερμηνείας, έτυχε και σε άλλες περιπτώσεις να μην υιοθετείται απόλυτα από τη Νομική Υπηρεσία η εισήγηση της Αστυνομίας για άσκηση ποινικών διώξεων.

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