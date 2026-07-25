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Δεκαπενταύγουστος με συνταξιοδοτικό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πριν τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται να τεθεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού που αναμένουν με αγωνία να μελετήσουν. Στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία» που θα μεταδοθεί τη Δευτέρα, ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, αναφέρεται στην εξέλιξη των συζητήσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, διαμηνύοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει μόνο με τον πρώτο πυλώνα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον δεύτερο πυλώνα που αφορά τα Ταμεία Προνοίας. Ο κ. Μουσιούττας αναφέρεται αναλυτικά στις αλλαγές που θα επέλθουν στις συντάξεις από την 1η Φεβρουαρίου, εάν το νομοσχέδιο που θα τεθεί ενώπιον εταίρων και κομμάτων εγκριθεί από τη Βουλή. Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ρωτήθηκε εάν η κυβέρνηση έχει θέση για το θέμα των Ταμείων Προνοίας. Νεότερα τη Δευτέρα...

Γ.Χ

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