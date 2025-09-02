Ετοιμάζει απάντηση ο Ανδρέας Αποστόλου

Ο βουλευτής ΛάρνακαςΑνδρέας Αποστόλου ετοιμάζεται να απαντήσει σε όσα έχουν λεχθεί σε βάρος του το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Αποστόλου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ΕΔΕΚ, επικαλούμενος επιστολή του κόμματος που τον ενημέρωνε ότι δεν δικαιούται να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία στις εσωκομματικές εκλογές του Ιούνη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ. Κίνηση η οποία προκάλεσε την αντίδραση της ΕΔΕΚ. Τον κ. Αποστόλου επέκρινε και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης. Χθες, ο κ. Αποστόλου κυκλοφόρησε βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δηλώνοντας ότι «το επόμενο διάστημα θα απαντήσω ένα προς ένα, σε κάθε τι το οποίο έχει λεχθεί». Αναμένουμε…

Αναλυτής