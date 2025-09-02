Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Παραπολιτικά

Ετοιμάζει απάντηση ο Ανδρέας Αποστόλου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο βουλευτής ΛάρνακαςΑνδρέας Αποστόλου ετοιμάζεται να απαντήσει σε όσα έχουν λεχθεί σε βάρος του το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Αποστόλου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ΕΔΕΚ, επικαλούμενος επιστολή του κόμματος που τον ενημέρωνε ότι δεν δικαιούται να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία στις εσωκομματικές εκλογές του Ιούνη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ. Κίνηση η οποία προκάλεσε την αντίδραση της ΕΔΕΚ. Τον κ. Αποστόλου επέκρινε και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης. Χθες, ο κ. Αποστόλου κυκλοφόρησε βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δηλώνοντας ότι «το επόμενο διάστημα θα απαντήσω ένα προς ένα, σε κάθε τι το οποίο έχει λεχθεί». Αναμένουμε…

Αναλυτής

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited