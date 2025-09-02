Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Η ταλαιπωρία στα οδοφράγματα

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των διακινούμενων ένθεν και ένθεν της Πράσινης Γραμμής. Πολύωρες οι καθυστερήσεις στα οδοφράγματα, κυρίως προς τις ελεύθερες περιοχές, το Σαββατοκυρίακο που μας πέρασε. Η αντίδραση φυσιολογική, κάνοντας λόγο για αυξημένους ελέγχους στα σημεία διέλευσης που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το θέμα αφορά την ανάγκη ενσωμάτωσης ορισμένων στοιχείων που ζητούνται από εκείνους που επιδεικνύουν άλλα ντοκουμέντα πέραν εκείνων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτή η διαδικασία προκαλεί καθυστερήσεις και είναι καθαρά τεχνικό ζήτημα. Οι άνθρωποι ωστόσο ταλαιπωρούνται. Αυτό δεν αλλάζει. Η έλλειψη επικοινωνίας, η απουσία πολιτικής βούλησης και μονομερών πρακτικών οδηγεί σε δυσφορία από όλους. Δυστυχώς, κανείς δεν συγκινείται.

ΟΡΝ 

