Παράπονα για τα χριστουγεννιάτικα χωριά

Κοινότητες που αιτήθηκαν κρατική χορηγία από το Υφυπουργείο Τουρισμού για τη λειτουργία χριστουγεννιάτικων χωριών απορρίφθηκαν, με αποτέλεσμα το θέμα να οδηγείται προς διερεύνηση, όπως φαίνεται, ενώπιον της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με παραπονούμενους κοινοτάρχες, δεν νοείται το πρόσωπο που απέρριψε τις αιτήσεις για χορηγία, δηλαδή ο γενικός διευθυντής του υφυπουργείου, ακολούθως να εξετάσει τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και που θα υποβληθούν εναντίον των αποφάσεών του!  

Όπως φαίνεται, το Υφυπουργείο Τουρισμού έμεινε από κονδύλια καθώς το διαθέσιμο ποσό του σχεδίου για τη συγκεκριμένη δράση ανέρχεται μόλις στις €500.000. Για όσους ενδιαφέρονται, τα χριστουγεννιάτικα χωριά θα λειτουργήσουν από τις 22/11/2025 μέχρι τις 6/1/2026.

ΜΧΣ  

