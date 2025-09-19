Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επικοινωνία και ερασιτεχνισμός

Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Οι εξαγγελίες της σημερινής κυβέρνησης και του σημερινού Προέδρου είναι πλήρως επιφανειακές, πολλές φορές χωρίς την παραμικρή μελέτη, και έχουν μόνο το στοιχείο μιας «επικοινωνιακής ασθένειας» που κατατρύχει τους σημερινούς κυβερνώντες. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της ευφάνταστης απόφασης να μεταφερθεί η Υπηρεσία της Πυροσβεστικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Να θυμίσουμε ότι χρειάστηκαν χρόνια, ίσως και μια δεκαετία, μελετών για να επιτευχθεί η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής η οποία κάποτε εντασσόταν στην Αστυνομία Κύπρου. Ο ένοικος του Προεδρικού σήμερα, χωρίς να υπάρξει ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, κάνει λόγο για μια γιγαντιαία μετακίνηση ολόκληρης υπηρεσίας από το ένα υπουργείο στο άλλο. Ο ερασιτεχνισμός αυτής της κυβέρνησης κτύπησε πραγματικά κόκκινο.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

