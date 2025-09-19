Επικοινωνία και ερασιτεχνισμός

Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Οι εξαγγελίες της σημερινής κυβέρνησης και του σημερινού Προέδρου είναι πλήρως επιφανειακές, πολλές φορές χωρίς την παραμικρή μελέτη, και έχουν μόνο το στοιχείο μιας «επικοινωνιακής ασθένειας» που κατατρύχει τους σημερινούς κυβερνώντες. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της ευφάνταστης απόφασης να μεταφερθεί η Υπηρεσία της Πυροσβεστικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Να θυμίσουμε ότι χρειάστηκαν χρόνια, ίσως και μια δεκαετία, μελετών για να επιτευχθεί η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής η οποία κάποτε εντασσόταν στην Αστυνομία Κύπρου. Ο ένοικος του Προεδρικού σήμερα, χωρίς να υπάρξει ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, κάνει λόγο για μια γιγαντιαία μετακίνηση ολόκληρης υπηρεσίας από το ένα υπουργείο στο άλλο. Ο ερασιτεχνισμός αυτής της κυβέρνησης κτύπησε πραγματικά κόκκινο.

