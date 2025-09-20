Δεν χορταίνει το βουλευτιλίκι ο Κουλίας

Ο Ζαχαρίας Κουλίας δεν χόρτασε το βουλευτιλίκι και δήλωσε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος με το ΔΗΚΟ στην επαρχία Αμμοχώστου το 2026. Σήμερα είναι ο μακροβιότεροςεν ενεργεία βουλευτής. Για αυτό προεδρεύει της Βουλής αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν απουσιάζουν στο εξωτερικό οι κ.κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και Αννίτα Δημητρίου. Ο κ. Κουλίας ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή ως πρώτος επιλαχών στις 7 Οκτωβρίου 1999 και επανεκλέχθηκε στις βουλευτικές εκλογές του 2001. Έκτοτε εκλέγεται βουλευτής Αμμοχώστου και έχει κάνει πεντέμισι κοινοβουλευτικές θητείες και θέλει ακόμη μια! Μήπως είναι για κάποιο ρεκόρ Γκίνες;

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.