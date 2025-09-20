Δεν χορταίνει το βουλευτιλίκι ο Κουλίας

Ο Ζαχαρίας Κουλίας δεν χόρτασε το βουλευτιλίκι και δήλωσε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος με το ΔΗΚΟ στην επαρχία Αμμοχώστου το 2026. Σήμερα είναι ο μακροβιότεροςεν ενεργεία βουλευτής. Για αυτό προεδρεύει της Βουλής αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν απουσιάζουν στο εξωτερικό οι κ.κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και Αννίτα Δημητρίου. Ο κ. Κουλίας ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή ως πρώτος επιλαχών στις 7 Οκτωβρίου 1999 και επανεκλέχθηκε στις βουλευτικές εκλογές του 2001. Έκτοτε εκλέγεται βουλευτής Αμμοχώστου και έχει κάνει πεντέμισι κοινοβουλευτικές θητείες και θέλει ακόμη μια! Μήπως είναι για κάποιο ρεκόρ Γκίνες;
Νίτσε