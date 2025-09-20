Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μα καλά, δεν έχουν αξιοπρέπεια;

Άλλο  ένα δυσαρεστημένο στέλεχος του ΔΗΣΥ διορίστηκε σε δημόσια θέση, με μισθό σχεδόν €6.000 τον μήνα, μιας και ο Πρόεδρος εργάζεται για την επανεκλογή του. Για τον διορισμό της δικηγόρου Μαρίας Χριστοφίδου (θυγατέρα του πρώην υπουργού Υγείας, Μανώλη Χριστοφίδη) στη θέση της επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι Ν. Παπαδόπουλος και Μ. Καρογιάν ενημερώθηκαν λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωσή του. Ο Πρόεδρος δεν τους ρώτησε καν. Τους ξεφτίλισε πάλι. Όπως πληροφορείται η στήλη, οι δύο αναμένουν τον ανασχηματισμό και, σε περίπτωση που μείνουν ξανά στο περιθώριο, τότε θα αποχωρήσουν από το κυβερνητικό σχήμα. 

