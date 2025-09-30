Διαρρέουν και τους φταίμε

Σχολιάζοντας χθες το κυριακάτικο δημοσίευμα του «Π» για πιθανό ανασχηματισμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε, με τη γνωστή του αμετροέπεια, πως «αυτή η εφημερίδα και στο παρελθόν έγραψε για ανασχηματισμό, αλλά διαψεύσθηκε». Βεβαίως, ενδιάμεσα των δύο δημοσιευμάτων της εφημερίδας μας, προηγήθηκαν σειρά δημοσιευμάτων για τον ανασχηματισμό από φιλικό προς την κυβέρνηση έντυπο, όμως ο κ. Λετυμπιώτης δεν ενοχλήθηκε. Έτσι είναι. Διαρρέουν τις πληροφορίες και μετά εμφανίζονται ως οι θεματοφύλακες της αλήθειας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.