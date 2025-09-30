Διαρρέουν και τους φταίμε

Σχολιάζοντας χθες το κυριακάτικο δημοσίευμα του «Π» για πιθανό ανασχηματισμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε, με τη γνωστή του αμετροέπεια, πως «αυτή η εφημερίδα και στο παρελθόν έγραψε για ανασχηματισμό, αλλά διαψεύσθηκε». Βεβαίως, ενδιάμεσα των δύο δημοσιευμάτων της εφημερίδας μας, προηγήθηκαν σειρά δημοσιευμάτων για τον ανασχηματισμό από φιλικό προς την κυβέρνηση έντυπο, όμως ο κ. Λετυμπιώτης δεν ενοχλήθηκε. Έτσι είναι. Διαρρέουν τις πληροφορίες και μετά εμφανίζονται ως οι θεματοφύλακες της αλήθειας.
ΟΡΝ