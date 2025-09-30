Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Υπουργοί υπό... εξαφάνιση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με τον ανασχηματισμό να μοιάζει όλο και πιο πιθανός τις αμέσως επόμενες μέρες, όλο και περισσότερο κάποιοι υπουργοί φαίνεται να το έχουν χωνέψει ότι η θητεία τους τελειώνει, γι’ αυτό και έχουν «εξαφανιστεί» από τη δημόσια ζωή. Για παράδειγμα η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, δεν εμφανίστηκε το Σάββατο στα εγκαίνια της Γιορτής του Κρασιού, παρά το ότι αρχικά είχε δηλώσει ότι θα ήταν παρούσα. Στην ίδια κατάσταση περίπου και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, που δύσκολα πλέον εμφανίζεται σε δημόσιες εκδηλώσεις. Το θέμα πάντως είναι ότι ενόσω ο ανασχηματισμός δεν γίνεται, μήπως λέω μήπως, έχουν «παραλύσει» τα υπουργεία;

Παζ.

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα