Υπουργοί υπό... εξαφάνιση

Με τον ανασχηματισμό να μοιάζει όλο και πιο πιθανός τις αμέσως επόμενες μέρες, όλο και περισσότερο κάποιοι υπουργοί φαίνεται να το έχουν χωνέψει ότι η θητεία τους τελειώνει, γι’ αυτό και έχουν «εξαφανιστεί» από τη δημόσια ζωή. Για παράδειγμα η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, δεν εμφανίστηκε το Σάββατο στα εγκαίνια της Γιορτής του Κρασιού, παρά το ότι αρχικά είχε δηλώσει ότι θα ήταν παρούσα. Στην ίδια κατάσταση περίπου και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, που δύσκολα πλέον εμφανίζεται σε δημόσιες εκδηλώσεις. Το θέμα πάντως είναι ότι ενόσω ο ανασχηματισμός δεν γίνεται, μήπως λέω μήπως, έχουν «παραλύσει» τα υπουργεία;

Παζ.