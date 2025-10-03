Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μαζέψτε τους ανθρώπους σας, κ. Πρόεδρε

Να δεχθούμε ως φυσιολογικό φαινόμενο τον ενθουσιασμό και την έξαρση που νιώθουν από το γεγονός πως ένας δικός τους άνθρωπος βρίσκεται στην ηγεσία του κράτους. Είναι περήφανοι, γαμπροί, σύγαμπροι, ανίψια, θείοι, θείες, συγγενείς πρώτου ώς και τρίτου βαθμού. Ούτε να δηλώνουν τη σχέση τους με τον Πρόεδρο είναι πρόβλημα. Αλλά τους συμβουλεύουμε όπως διατηρήσουν το αναγκαίο ήθος γιατί διαφορετικά αντί να εξυψώνουν την Προεδρία Χριστοδουλίδη την εκθέτουν και τη στέλνουν στο πυρ το εξώτερον με τις υπερβολές τους. Δεν πιστεύουμε ότι ο Πρόεδρος είναι ιδιαίτερα ευτυχής για την άτσαλη και πολλές φορές γελοιωδέστατη στήριξη που τυγχάνει δημοσίως στα ΜΚΔ από τους γνωστούς και άγνωστους συγγενείς του. Όμως το κακό παράγινε. Μετατρέπουν την Προεδρία σε καρικατούρα με τις υπερβολές τους, ο οποίες αγγίζουν τα όρια της προσωπολατρίας.

