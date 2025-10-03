Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Τραβά σχοινί η υπουργός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Έστειλε (ξανά) στη Βουλή την πρότασή της για το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, και άρχισε ήδη την προετοιμασία της προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει εκπαιδευτικές οργανώσεις και βουλευτές. Μεταξύ άλλων η προετοιμασία της υπουργού, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, περιλαμβάνει αερόβιες ασκήσεις και τράβηγμα σχοινιού, με τους λειτουργούς του υπουργείου να τη στηρίζουν, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά η Βουλή δεν θα τους στείλει πίσω το νομοσχέδιο.

ΥΓ: Οι φωτογραφίες δεν είναι από την προπόνηση της υπουργού αλλά λήφθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (Be Active). Πληροφορίες ότι η κ. Μιχαηλίδου ζήτησε να παίξουν και το γνωστό παιχνίδι με τα βελάκια και στον στόχο να τοποθετηθεί η φωτογραφία του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρη Ταλιαδώρου, δεν επιβεβαιώνονται. 

ΑΓ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα