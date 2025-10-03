Τραβά σχοινί η υπουργός

Έστειλε (ξανά) στη Βουλή την πρότασή της για το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, και άρχισε ήδη την προετοιμασία της προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει εκπαιδευτικές οργανώσεις και βουλευτές. Μεταξύ άλλων η προετοιμασία της υπουργού, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, περιλαμβάνει αερόβιες ασκήσεις και τράβηγμα σχοινιού, με τους λειτουργούς του υπουργείου να τη στηρίζουν, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά η Βουλή δεν θα τους στείλει πίσω το νομοσχέδιο.

ΥΓ: Οι φωτογραφίες δεν είναι από την προπόνηση της υπουργού αλλά λήφθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (Be Active). Πληροφορίες ότι η κ. Μιχαηλίδου ζήτησε να παίξουν και το γνωστό παιχνίδι με τα βελάκια και στον στόχο να τοποθετηθεί η φωτογραφία του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρη Ταλιαδώρου, δεν επιβεβαιώνονται.

ΑΓ