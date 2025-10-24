Έψαχναν διαρρήκτες με τα αλεξίσφαιρα

Πραγματοποιήθηκε, λέει, επιχείρηση-έφοδος στη Λεμεσό σε οικία στον Άγιο Ιωάννη. Προφανώς αυτές τις μέρες το ΤΑΕ Λεμεσού και γενικά η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού έχουν αρκετή δουλειά αφού ασχολούνται εντατικά με τον φόνο. Τώρα αν «τέλειωσαν» οι δουλειές τους σχετικά με τη δολοφονία και ξεκίνησαν να μπουκάρουν σε σπίτια «σπαταλώντας» δυνάμεις και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα… για κάποιους διαρρήκτες είναι άλλη ιστορία. Η Αστυνομία έχει κάθε δικαίωμα να κάνει τη δουλειά της αυτές τις μέρες και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο προς αυτή την κατεύθυνση, ας το σεβαστούμε έστω και αν κάποτε τέτοιες επιχειρήσεις εξελίσσονται σε φιάσκο. Πάντως για τον αρχηγό Αστυνομίας όλα καλά και όλα ωραία αφού, μέσα στον χαμό και την αναταραχή, αποφάσισε να προάγει 15 αξιωματικούς, μεταξύ αυτών τους τρεις τελευταίους και τον σημερινό αστυνομικό διευθυντή Λεμεσού. Υπάρχει, βλέπετε, μια αξιοθαύμαστη κανονικότητα στη Λεμεσό.

Παζ.