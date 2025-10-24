Δεν ευθύνεται ο Χαρτσιώτης

Ξάφνιασαν, λένε, κάποιους, οι νέες τοποθετήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και η παρομοίαση που έκανε ότι και στο Λούβρο η διάρρηξη διαπράχθηκε μέρα μεσημέρι. Γιατί, όμως, όλοι έπεσαν πάνω στον υπουργό; Περίμεναν μια τέτοια τοποθέτηση για να αντιληφθούν ότι είναι περιορισμένων δυνατοτήτων; Δεν το κατάλαβαν από τις πυρκαγιές και άλλα σοβαρά περιστατικά; Επομένως, ο Χαρτσιώτης αυτός είναι. Η ευθύνη δεν ανήκει σε αυτόν. Ανήκει σε αυτόν που τον διόρισε και σε αυτόν που συνειδητά επιλέγει να τον αφήνει στη θέση του. Απλά, ξεκάθαρα και σταράτα.

