Ο νέος Αμερικανός πρέσβης

Έναν δικό του άνθρωπο προτείνει για νέο πρέσβη των ΗΠΑ στη Λευκωσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τον μεγαλοεπιχειρηματία - με ένα μικρό πέρασμα και από την πολιτική - Τζον Μπρέσλοου, ο οποίος φυσικά ανήκει και στη λίστα των χορηγών, τόσο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος όσο και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Την πολιτική του καριέρα την ξεκίνησε στη Νεμπράσκα, αρχικά με τους Δημοκρατικούς, αλλά στη συνέχεια μεταπήδησε στους Ρεπουμπλικάνους, αποσύρθηκε όμως σύντομα, όταν απέτυχε να εκλεγεί κυβερνήτης.

Ο Τζον Μπρέσλοου θα διαδεχθεί στη Λευκωσία την Τζούλι Ντέιβις, η οποία υπηρετεί με επιτυχία στην Λευκωσία καθώς ανέπτυξε μία ιδιαίτερα στενή σχέση με την κυπριακή κοινωνία.

