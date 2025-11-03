Η χιουμοριστική ανάρτηση του Ισραηλινού Πρέσβη στη Κύπρο: «Θα συμβεί, αλλά μόνο τον Αύγουστο του 2026»

Με χιούμορ αντιμετώπισε τα δημοσιεύματα για αντικατάσταση του, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο Όρεν Ανολίκ, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Μάλιστα, ο Όρεν Ανολίκ, με ένα απόφθεγμα του Μαρκ Τουέιν, αναφέρει χαρακτηριστικά:

Ο Μαρκ Τουέιν είχε γράψει κάποτε: «Οι αναφορές για τον θάνατό μου είναι πολύ υπερβολικές». Κατά παρόμοιο τρόπο, και οι αναφορές για τη λήξη της θητείας μου είναι εξίσου υπερβολικές.

Θα συμβεί - αλλά μόνο τον Αύγουστο του 2026.

Mark Twain once wrote, “The reports of my death are greatly exaggerated.”

Likewise, the reports of my term ending are also greatly exaggerated.

It will happen - but only in August 2026. pic.twitter.com/BGLE6ZVcBo — Oren Anolik 🇮🇱 (@OrenAnolik) November 3, 2025

Γ.Χ