Η χιουμοριστική ανάρτηση του Ισραηλινού Πρέσβη στη Κύπρο: «Θα συμβεί, αλλά μόνο τον Αύγουστο του 2026»

Με χιούμορ αντιμετώπισε τα δημοσιεύματα για αντικατάσταση του, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο Όρεν Ανολίκ, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Μάλιστα, ο Όρεν Ανολίκ, με ένα απόφθεγμα του Μαρκ Τουέιν, αναφέρει χαρακτηριστικά: 

Ο Μαρκ Τουέιν είχε γράψει κάποτε: «Οι αναφορές για τον θάνατό μου είναι πολύ υπερβολικές». Κατά παρόμοιο τρόπο, και οι αναφορές για τη λήξη της θητείας μου είναι εξίσου υπερβολικές.

Θα συμβεί - αλλά μόνο τον Αύγουστο του 2026.

