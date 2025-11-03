Η χιουμοριστική ανάρτηση του Ισραηλινού Πρέσβη στη Κύπρο: «Θα συμβεί, αλλά μόνο τον Αύγουστο του 2026»

Με χιούμορ αντιμετώπισε τα δημοσιεύματα για αντικατάσταση του, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο Όρεν Ανολίκ, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
Μάλιστα, ο Όρεν Ανολίκ, με ένα απόφθεγμα του Μαρκ Τουέιν, αναφέρει χαρακτηριστικά:
Ο Μαρκ Τουέιν είχε γράψει κάποτε: «Οι αναφορές για τον θάνατό μου είναι πολύ υπερβολικές». Κατά παρόμοιο τρόπο, και οι αναφορές για τη λήξη της θητείας μου είναι εξίσου υπερβολικές.
Θα συμβεί - αλλά μόνο τον Αύγουστο του 2026.
Mark Twain once wrote, “The reports of my death are greatly exaggerated.”— Oren Anolik 🇮🇱 (@OrenAnolik) November 3, 2025
Likewise, the reports of my term ending are also greatly exaggerated.
It will happen - but only in August 2026. pic.twitter.com/BGLE6ZVcBo
Γ.Χ