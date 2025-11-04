Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο τετραγωνισμός του κύκλου

Ένας συνάδελφος έπιασε την πένα με σκοπό να τετραγωνίσει τον κύκλο και έγραψε ότι τα μηνύματα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο ετήσιο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη αφορούσαν την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου. Δηλαδή ο συνάδελφος πιστεύει ότι ο κ. Μητσοτάκης ήρθε μετά από πρόσκληση της Αννίτας Δημητρίου για να της τα πει ένα χεράκι. Πόσο λογικό ακούγεται αυτό το σκεπτικό; Ανάλυση του καφενέ! Όλοι γνωρίζουν ποιοι ήταν οι αποδέκτες των μηνυμάτων του Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι τα συνθήματα ψευτοπατριωτισμού δεν λύνουν τα σημερινά προβλήματα, εννοώντας φυσικά πως οι γνωστοί απορριπτικοί πρέπει να σοβαρευτούν και να αφήσουν τις πατριωτικές κορώνες στην άκρη.

Νίτσε

