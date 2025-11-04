Έναν έρανο και... ξοφλάμε

«Ο Ραδιομαραθώνιος 2025 επιμένει σε ένα παρωχημένο, φιλανθρωπικό μοντέλο που προσβάλλει το αναπηρικό κίνημα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΥΣΟΑ, σημειώνοντας ότι παρά τις διαβουλεύσεις, οι διοργανωτές και το ΡΙΚ αγνόησαν τις τεκμηριωμένες θέσεις της κοινότητας, επιλέγοντας μηνύματα οίκτου αντί σεβασμού και δικαιωμάτων. Η συμμαχία υπογραμμίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι «επαιτούντες», αλλά πολίτες με δικαιώματα που διασφαλίζονται με κρατική ευθύνη και ουσιαστική συμπερίληψη. Μια διαδικασία που απαιτεί πολιτική βούληση, σχέδιο και συνέπεια - όχι την αυταπάτη ότι η Πολιτεία «ξεμπερδεύει» με έναν ετήσιο έρανο.

