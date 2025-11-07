Η νέα επίθεση στον Στυλιανίδη

Για μια ακόμη μία φορά ο τέως Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, έβγαλε χολή εναντίον του πρωην επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη στην πρόσφατη συνέντευξή του στην τηλεόραση του ALPHA. Στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να τον εκθέσει στα μάτια της κοινής γνώμης, εσκεμμένα αποκρύπτει το γεγονός ότι τους χωρίζει άβυσσος στα θέματα διαφθοράς. Θυμίζουμε ότι ο Στυλιανίδης, από την πρώτη στιγμή, ήταν απέναντι από την καταχρηστική εφαρμογή του προγράμματος των «χρυσών» διαβατηρίων. Αυτό -φαίνεται- ενόχλησε πολύ τον Αναστασιάδη. Βέβαια, η ακραία επίθεση Αναστασιάδη μόνο καλό κάνει στον Στυλιανίδη διότι η κοινωνία ξέρει καλύτερα. Ξέρει ποιος είναι ο Αναστασιάδης και όχι μόνο δεν τον πιστεύει αλλά τον έχει απαξιώσει πλήρως χαρακτηρίζοντάς τον «πρόεδρο της διαφθοράς». Δεν εκπλήσσει, επομένως, κανέναν το κύμα συμπαράστασης στον Στυλιανίδη.

