Και να’ ταν μόνο η ΑΤΑ

Σταματήστε το παιγνίδι με τις προσδοκίες των εργαζομένων, οι οποίοι παρακολουθούν μια ατέρμονη καταιγίδα δηλώσεων, καβγάδων, εγωιστικών προσεγγίσεων. Κεραυνός εν αιθρία δεν ήταν το ΟΧΙ των εργοδοτικών οργανώσεων, αλλά προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα. Η όποια πρόοδος στις συγκλίσεις δεν μεταφράζεται σε αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση να τελειώσει αυτή την εκκρεμότητα που λέγεται ΑΤΑ. Μεταρρύθμιση που δημιουργεί εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων δεν μπορεί να είναι δίκαια, γιατί ο καβγάς μέχρι σήμερα είναι η ΑΤΑ για εκείνους οι οποίοι την απολαμβάνουν. Η ανασφάλεια είναι διάχυτη, όχι για εκείνους που προστατεύονται συλλογικά, αλλά και για εκείνους που δεν ελπίζουν σε δίχτυ προστασίας απέναντι στην ακρίβεια. Σας παρακολουθεί και η νέα γενιά, οι εργαζόμενοι του αύριο και εξετάζουν σοβαρά τη μετανάστευση για αξιοπρεπή διαβίωση.

