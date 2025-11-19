Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αν όχι ρατσιστικό κομπλιμέντο;

Ο Δημήτρης Ταλιαδώρος παρά την επιμονή της Κατερίνας Ηλιάδη στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, να απολογηθεί στην υπουργό της Παιδείας, επέμενε ότι τα όσα είπε δεν ήταν ρατσιστικό σχόλιο. Σωστά. Κατά βάθος μπορεί να εκληφθεί και σαν κομπλιμέντο στην ολότητά της η φράση: «Βρέθηκε μια γυναίκα μετά από 50 χρόνια να αλλάξει το σχέδιο». Το 50 χρόνια δεν μας προβληματίζει καθόλου κύριε Ταλιαδώρο που έμειναν όλα στάσιμα και θα στοχοποιήσουμε μια γυναίκα υπουργό η οποία τόλμησε να βελτιώσει πράγματα και καταστάσεις, μετά από τόσους «αδρώπους» υπουργούς της Παιδείας; Τέτοια μυαλά και τέτοιες συμπεριφορές μας ανησυχούν ακόμη περισσότερο και μας ωθούν να επιθυμούμε την αξιολόγηση χθες, για να ξεχωρίσουν τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες έχουν αντίκτυπο στα ίδια τα παιδιά μας. Όσον για την ταλαιπωρία που θα βιώσουν σήμερα μαθητές και γονείς, ας μην το σχολιάσουμε!

ΑνΔ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

