Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Νομίζουν ότι μας δουλεύουν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος επιθυμεί, λέει, να δώσει στον νέο Τ/Κ ηγέτη «την ευκαιρία να αποδείξει ότι είναι έτοιμος να κάνει τα αναγκαία βήματα στο Κυπριακό». Δηλαδή για να το αντιληφθούμε πλήρως, ο πρόεδρος ενός κόμματος του οποίου έγινε δεύτερη φύση η μόνιμη απόρριψη όλα τα προηγούμενα χρόνια των πρωτοβουλιών για το Κυπριακό, αναμένει, ως άλλος δερβέναγας, επόπτης και κριτής να μετρήσει την προθυμία του Τ/Κ ηγέτη για λύση; Ο ορισμός της πολιτικής αμετροέπειας ορισμένων τύπων που μια ζωή παλεύουν για την ακινησία στο πρόβλημα και την επικράτηση του καταστροφικού μακροχρόνιου. Εμείς θα αντιστρέψουμε τη λογική του Νικόλα Παπαδόπουλου. Η ελληνοκυπριακή πλευρά θα κάνει τα αναγκαία βήματα;

ΧΡγ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα