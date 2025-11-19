Νομίζουν ότι μας δουλεύουν

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος επιθυμεί, λέει, να δώσει στον νέο Τ/Κ ηγέτη «την ευκαιρία να αποδείξει ότι είναι έτοιμος να κάνει τα αναγκαία βήματα στο Κυπριακό». Δηλαδή για να το αντιληφθούμε πλήρως, ο πρόεδρος ενός κόμματος του οποίου έγινε δεύτερη φύση η μόνιμη απόρριψη όλα τα προηγούμενα χρόνια των πρωτοβουλιών για το Κυπριακό, αναμένει, ως άλλος δερβέναγας, επόπτης και κριτής να μετρήσει την προθυμία του Τ/Κ ηγέτη για λύση; Ο ορισμός της πολιτικής αμετροέπειας ορισμένων τύπων που μια ζωή παλεύουν για την ακινησία στο πρόβλημα και την επικράτηση του καταστροφικού μακροχρόνιου. Εμείς θα αντιστρέψουμε τη λογική του Νικόλα Παπαδόπουλου. Η ελληνοκυπριακή πλευρά θα κάνει τα αναγκαία βήματα;

ΧΡγ