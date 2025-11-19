Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΑΝ

Αφού το hot topic της εβδομάδας είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ας μας απαντήσει η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, με ποιο κριτήριο αξιολογήθηκε και προήχθη στη θέση βοηθού διευθυντή ο λειτουργός- εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΑΝ, ο οποίος έχει πάνω από 15 χρόνια να μπει στην τάξη; Τι ακριβώς κάνει αυτός ο λειτουργός, δηλαδή στη συγκεκριμένη θέση, που έχει γίνει πια τόσο αναντικατάστατος και κανένας υπουργός (έχουν περάσει πέραν των 10) δεν τολμά να τον στείλει πίσω στην έδρα του; Δεν βρίσκουν άλλο να γράφει ανακοινώσεις και να τρέχει από πίσω την υπουργό, να τη βγάζει φωτογραφίες;

ΑΓ