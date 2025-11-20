Το mea culpa του Αρναούτη

Η ασφάλεια στις γειτονιές δεν θυμίζει τις δεκαετίες όπου «κοιμόμασταν με την πόρτα ανοικτή». Χθες, ο αρχηγός Αστυνομίας παραδέχθηκε ότι την περίοδο της πανδημίας η τότε ηγεσία μείωσε τον αριθμό των αστυνομικών της γειτονιάς. Σήμερα, είπε ότι ο ίδιος επιχειρεί να επαναφέρει και να ενισχύσει τον θεσμό. Καλό το mea culpa αλλά η αλήθεια είναι πως η παρουσία πραγματικών αστυνομικών στις γειτονιές θα μας γλύτωνε από εκείνους τους «αστυνομικούς του Facebook», που μόλις χαθεί ένα πορτοφόλι σπεύδουν να το χρεώσουν στους μετανάστες.
ΑΘΩΣ