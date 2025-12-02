Κατηγορείστε τους για απόπειρα φόνου

Τηνπερασμένη Κυριακή πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα στη Λεμεσό μεταξύ ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ, κατά τη μετάβασή τους στο γήπεδο, ομάδα μοτοσυκλετιστών επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Ένα πρόσωπο εκτόξευσε ναυτική φωτοβολίδα προς τα μέλη της Αστυνομίας. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές. Κάποιοι, μάλλον, ξεχνούν τι είχε συμβεί στην Ελλάδα όπου φτάσαμε στο σημείο να θρηνήσουμε αστυνομικό, από ναυτική φωτοβολίδα, που τον χτύπησε εγκληματίας δήθεν οπαδός. Χρειάζεται να φτάσουμε και στην Κύπρο στο ίδιο σημείο; Όσοι εκτοξεύουν ναυτικές φωτοβολίδες εναντίον οποιουδήποτε προσώπου πρέπει να κατηγορούνται για απόπειρα φόνου. Χωρίς εκπτώσεις.
ΠΥΡ