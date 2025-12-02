Κατηγορείστε τους για απόπειρα φόνου

Τηνπερασμένη Κυριακή πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα στη Λεμεσό μεταξύ ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ, κατά τη μετάβασή τους στο γήπεδο, ομάδα μοτοσυκλετιστών επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Ένα πρόσωπο εκτόξευσε ναυτική φωτοβολίδα προς τα μέλη της Αστυνομίας. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές. Κάποιοι, μάλλον, ξεχνούν τι είχε συμβεί στην Ελλάδα όπου φτάσαμε στο σημείο να θρηνήσουμε αστυνομικό, από ναυτική φωτοβολίδα, που τον χτύπησε εγκληματίας δήθεν οπαδός. Χρειάζεται να φτάσουμε και στην Κύπρο στο ίδιο σημείο; Όσοι εκτοξεύουν ναυτικές φωτοβολίδες εναντίον οποιουδήποτε προσώπου πρέπει να κατηγορούνται για απόπειρα φόνου. Χωρίς εκπτώσεις.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.