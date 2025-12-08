Νοσηρότητα  και διαπλοκή

Όταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης κέρδισε τις προεδρικές, στις φήμες για ονόματα για το Υπουργικό έπαιζε επιμόνως σε περίοπτη θέση και το όνομα της Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα. Τότε επικράτησαν νηφάλιες σκέψεις γιατί ένας τέτοιος διορισμός θα αποτύπωνε σε όλο του το μεγαλείο τη νοσηρή σχέση της εκτελεστικής εξουσίας με ένα επιχειρηματικό συγκρότημα που βοήθησε τα μάλα στην εκλογή Χριστοδουλίδη. Τα πράγματα ωστόσο από τότε έχουν αλλάξει και ο Πρόεδρος φρόντισε να κλείσει μια πηγή αμφισβήτησής του. Μπορεί να είναι κάτι άλλο;
